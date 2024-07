Juventus, praticamente fatta per Thuram: questa la settimana decisiva per chiudere

La Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità per quanto riguarda Douglas Luiz. Dopo aver svolto le visite negli Stati Uniti, dove sta disputando con il Brasile la Copa America, il centrocampista ex Aston Villa ha firmato un contratto con la formazione bianconera che lo ha annunciato. Adesso il direttore Cristiano Giuntoli è alla ricerca del secondo innesto per la linea di mediana di Thiago Motta viste le diverse partenze in quella determinata porzione di campo.

Ultimi dettagli da limare

E questa potrebbe essere la settimana giusta per chiudere l'operazione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mancherebbero da risolvere gli ultimi dettagli legati alla parte fissa e ai bonus e poi ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca con Thiago Motta che andrebbe ad accogliere un nuovo elemento per il centrocampo.

Le statistiche della passata stagione con il Nizza

Nella passata stagione Thuram è sceso in campo in 29 occasioni con la maglia del Nizza realizzando una rete e un assist in Ligue 1. Un giocatore che può dare garanzia di copertura ma all’occorrenza sa rendersi pericoloso nell’area di rigore avversaria. La Juventus è pronta a piazzare il suo secondo colpo di mercato.