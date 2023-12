Juventus, Rabiot ha ancora dolore al piede. Ma 'Cavallo Pazzo' è troppo importante per Allegri

Tuttosport di oggi torna sulle condizioni di Adrien Rabiot, che soffre per il colpo al piede subito durante Juventus-Napoli. Ragione per cui ieri il centrocampista francese ha lavorato a parte. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma è troppo presto per avere certezze: sarà necessario smaltire botta e dolore per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di venerdì a Marassi contro il Genoa.

Il tecnico ovviamente confida su di lui: Cavallo pazzo è troppo prezioso per la Juventus per permettersi delle soste, infatti ha saltato una sola partita (contro il Cagliari) finora perché squalificato, poi è sempre stato schierato per sfruttare fisicità, visione di gioco e inserimenti. La scorsa stagione è stato il migliore tra i bianconeri e non solo per gli 11 gol, su record personale, messi a segno in 48 partite, mentre adesso è l’emblema di una Juventus in lotta per lo scudetto.

Nel doppio allenamento di ieri, alla ripresa dei lavori, non si è invece visto Daniele Rugani, di nuovo influenzato: si tratta di una ricaduta perché il difensore si era già fermato una settimana fa per febbre. Per un forfait, c’è anche un recupero per Allegri: si è riaggregato alla squadra Timothy Weah. Dopo aver saltato le ultime cinque giornate, lo statunitense ha tutte le intenzioni di essere a Genova dove Allegri potrebbe finalmente avere la squadra al completo, salvo ovviamente l’assenza di Mattia De Sciglio che, operato a maggio per la lesione del crociato, rientra con il nuovo anno.