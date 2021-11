Juventus, Ramsey al centro del mercato... in entrata. Newcastle ed Everton le opzioni

L'addio di Aaron Ramsey rimane una chiave importante per le operazioni in entrata della Juventus: una cessione del gallese libererebbe un posto e, soprattutto, risorse importanti per fare nuovi acquisti. Oltre all'Everton, c'è il Newcastle, alla ricerca di un rilancio in classifica dopo essere stato acquistato dal potentissimo Fondo per gli investimenti pubblici del principe saudita Mohammed Bin Salman. La squadra inglese sarebbe interessata anche ad Adrien Rabiot, da capire quanto ricambiata dal francese, sottolinea Tuttosport.