Juventus, ritorno di fiamma per Zakaria ma solo in caso di partenza di Arthur

Obiettivo Juventus non solo in attacco. Il club bianconero è alla ricerca di nuovi elementi da affidare a Massimiliano Allegri in questa seconda parte di stagione. Per quanto riguarda il centrocampo è tutto bloccato dalla situazione di Arthur. Il brasiliano ha detto sì all’Arsenal ma la società per il momento lo ha bloccato. In caso di sua partenza, riporta l’edizione odierna di Tuttosport non sarebbe da escludere un nuovo tentativo per Denis Zakaria.