Juventus, se parte Bremer si guarda a Kim: con Spalletti ha già vinto uno scudetto

Movimenti in difesa per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti è in lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League con il Como e la Roma che non vogliono mollare la posizione. Per il momento i bianconeri sono quarti ma le ultime giornate ci diranno ovviamente qualcosa di più sull'obiettivo finale di Yildiz e compagni. E se in campo si pensa a ritornare nel massimo torneo europeo, dietro le scrivanie si inizia ad impostare la prossima stagione con le prime idee di mercato per rinforzare l'organico.

Da valutare non solo le entrate ma in primis le uscite. Gleison Bremer infatti è finito nel mirino di diversi club della Premier League. Dalle parti della Continassa non vogliono dunque farsi trovare impreparati e qualora dovesse partire in estate, si guarda a profili alternativi. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sondato il terreno per Kim Min-Jae.

Il difensore coreano è in uscita dal Bayern Monaco ma soprattutto conosce molto bene il tecnico toscano. Con lui infatti ha vinto lo scudetto tre anni fa a Napoli disputando un grandissimo campionato. Giocatore molto fisico, alto 1,90 m, ma anche molto tecnico capace non solo di dirigere il traffico nel modo migliore nella sua area di rigore ma di essere letale anche in quella avversaria.