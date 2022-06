Juventus, si scalda la rotta Torino-Napoli: Fabian e Koulibaly sono obiettivi bianconeri

Si scalda la rotta Torino-Napoli per quanto riguarda il mercato con la Juventus interessata sia a Kalidou Koulibaly sia a Fabian Ruiz. De Laurentiis chiede 30 milioni di euro per il difensore e 30 più 10 di bonus per lo spagnolo. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e dunque gli azzurri dovranno cederli adesso per cercare di monetizzare il loro addio. I bianconeri sono alla finestra e potrebbero provare a parlarne con De Laurentiis, che però notoriamente non è pronto a fare sconti. Soprattutto alla Juventus. A riportarlo è Tuttosport.