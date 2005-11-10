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Milan, quanto vale la rosa di Amorim? Oltre 500 milioni: Ramos davanti a Moreira e Pavlovic

Milan, quanto vale la rosa di Amorim? Oltre 500 milioni: Ramos davanti a Moreira e Pavlovic TUTTOmercatoWEB
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Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:30Serie A
Il portoghese è il giocatore con la valutazione più alta della rosa: 50 milioni. Moreira e Pavlovic seguono a 45 e 40 milioni.

Il Milan quest'estate ha costruito una rosa profondamente rinnovata, composta da 28 giocatori con un'età media di 25,6 anni. Sono ben 20 gli stranieri presenti in squadra. Con la campagna acquisti estiva, il valore della rosa è salito fino agli attuali 503,20 milioni di euro, dato che colloca la formazione rossonera al quinto posto in Serie A. Il valore medio di mercato dei suoi calciatori è inoltre pari 17,97 milioni.

Quanto vale la rosa del Milan

Secondo Transfermarkt, il valore della squadra a disposizione di mister Ruben Amorim oggi è di 503,20 milioni di euro: il quinto dato più alto della Serie A. Gonçalo Ramos è il giocatore con la valutazione maggiore, 50 milioni. Segue Diego Moreira a 45 milioni. Strahinja Pavlovic è valutato 40 milioni, mentre Christian Pulisic (in flessione, visto che valeva 40) raggiunge quota 35 milioni. Mario Gila e Omari Hutchinson sono valutati 30 milioni ciascuno, mentre Koni De Winter si ferma a 25 milioni. A quota 22 milioni troviamo invece Ardon Jashari e Davide Bartesaghi. Mike Maignan, Samuel Chukwueze e Alphadjo Cissé completano il gruppo dei giocatori valutati almeno 20 milioni. All'estremo opposto c'è Pietro Terracciano: il secondo portiere rossonero, 36 anni, è il giocatore con la valutazione più bassa dell'intera rosa, 900mila euro.

Quanto ha pagato davvero il Milan per costruire la rosa

Per costruire l'attuale rosa, il Diavolo ha sostenuto una spesa importante soprattutto nell'ultima sessione di mercato. Il trasferimento più oneroso è stato quello di Gonçalo Ramos, costato 74 milioni di euro. Per Diego Moreira sono stati invece investiti circa 50 milioni, mentre l'arrivo di Mario Gila ha richiesto 30 milioni nonostante il contratto in scadenza. A queste operazioni si aggiungono i 4,2 milioni di euro spesi per il prestito di Omari Hutchinson, i 3,5 milioni per Andrej Kostic e i 2 milioni investiti per Sankhoun Diawara, oltre agli 1,35 milioni versati nelle casse del Lecce per riprendere in anticipo Francesco Camarda. Complessivamente, la spesa sostenuta dal Milan nell'ultima sessione di mercato è arrivata a 165,05 milioni di euro. Soldi che hanno contribuito a portare il totale, impiegato nel corso degli anni, a circa 382,6 milioni di euro, circa 120 milioni in meno del valore assegnato da Transfermarkt, evidentemente accresciuto, nonostante tutto, dalle prestazioni in campo dei rossoneri.

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