Juventus subito in campo per preparare la sfida con la Fiorentina: il report della seduta

All'indomani del successo contro il Parma, la Juventus è tornata subito in campo alla Continassa per preparare il prossimo match di campionato contro la Fiorentina. Ecco il report completo pubblicato dal club bianconero.

"La squadra si è subito ritrovata questa mattina per iniziare a preparare il prossimo incontro. Il programma di allenamento odierno, come sempre accade il giorno dopo una partita, è stato così organizzato: scarico per chi è sceso in campo nella serata di ieri, esercitazioni dedicate a possesso palla e partitella per la restante parte del gruppo. Domani appuntamento alla Continassa, nuovamente al mattino".

Per la sfida contro i viola quasi sicuramente non ci sarà Federico Chiesa: l'esterno d'attacco classe '97 non ha recuperato dal problema muscolare rimediato contro l'Atalanta.