Juventus, un motivazione in più per Allegri: può diventare il primatista assoluto della Coppa Italia

E' in programma stasera la semifinale di ritorno tra Juventus e Fiorentina che mette in palio l'ultimo atto della Coppa Italia (contro l'Inter, vincente ieri sera col Milan. Massimiliano Allegri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha tra l'altro un motivo in più per provare a rivincere questo trofeo 4 anni dopo l’ultima volta, l’unico dei tre titoli italiani ad aver abbracciato solo con la Juventus (al contrario di scudetto e Supercoppa, vinti anche con il Milan): il tecnico livornese con 5 successi può diventare il primatista assoluto della competizione, lasciandosi alle spalle Eriksson e Mancini. Tra lui e la Coppa Italia, però, c’è ancora di mezzo la Fiorentina. Che può diventare una concorrente pericolosa anche per il quarto posto in campionato.