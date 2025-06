Juventus, una concorrente in meno per Gyokeres? L'Arsenal può defilarsi, il motivo

Ma alla fine, dove andrà Viktor Gyokeres? Mister 53 gol in 51 partite ha fatto parlare di sé settimana dopo settimana nel corso di questa pazzesca stagione e da tempo i rumor di mercato intorno al suo nome si sono decisamente sprecati. Uno su tutti, legato al possibile approdo in Premier League, dove fra tutte si parlava dell'Arsenal interessata fortemente a lui per risolvere il problema del centravanti.

Negli ultimi giorni però le parole del presidente dello Sporting, Frederico Varandas, sembrano aver lasciato il segno, seppur in negativo. "Non abbiamo mai promesso di lasciarlo a partire per 65 milioni + 10 di bonus", ha fatto sapere in questi giorni, con la pronta replica dell'agente che invece ha reso noto di "avere delle prove" riguardo alla suddetta promessa.

Il concetto però rimane chiaro: lo Sporting vuole incassare molti soldi dalla sua cessione. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, i Gunners ne avrebbero abbastanza riguardo alle esose pretese del club lusitano, che non scenderebbe al momento rispetto alla richiesta fatta di 80 milioni di euro. Ecco allora che la squadra di Arteta potrebbe virare su Sesko. Da capire invece cosa vorranno fare di fronte a questa situazione il Manchester United e la Juventus.