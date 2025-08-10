TMW Il Milan accelera per De Winter: accordo col giocatore, ecco quanto chiede il Genoa

Il Milan accelera e prova a trovare la quadra col Genoa per quel che riguarda il trasferimento di Koni De Winter, difensore individuato come potenziale sostituto di Malick Thiaw. Il difensore tedesco è in procinto di lasciare i rossoneri, dopo che Tare e Furlani hanno accettato la proposta del Newcastle di ieri da 40 milioni di euro complessivi fra parte fissa e bonus.

Dopo aver sondato i profili di Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Parma, il club rossonero sembra sempre più indirizzato verso l'ex Juventus oggi al Genoa e in questo senso stanno andando in scena proficui contatti fra le parti.

Dalle ultime raccolte, il primo contatto ufficiale fra il Milan ed il Genoa ha portato il Grifone ad aprire all'addio di fronte ad una proposta da circa 25 milioni di euro compresi i bonus. Una cifra su cui il Milan intende lavorare, dopo aver trovato già una base di accordo col calciatore per quel che riguarda l'ingaggio e la durata contrattuale. Ore calde per il futuro della difesa del Milan dunque, che nel frattempo sta portando avanti anche la trattativa con lo Young Boys per il terzino destro Athekame, giocatore che potrebbe arrivare nei prossimi giorni a fronte del pagamento di poco più di 10 milioni di euro per il suo cartellino.