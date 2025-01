TMW Juventus, vicina la risoluzione per Danilo. Mercoledì le visite mediche di Alberto Costa

Per un portoghese che arriva, un brasiliano che parte. Come detto, la Juventus ha piazzato l'accelerata decisiva ed è ora ad un passo dal definire l'arrivo di Alberto Costa, terzino destro classe 2003 del Vitoria Guimaraes. Il portoghese rappresenta un'occasione di mercato per un colpo da 12 milioni più 2 di bonus (e un contratto fino al 2029): alla Continassa lo ritengono molto interessante e nelle ultime ore hanno impostato l'affare per giungere alla fumata bianca.

Esterno destro di difesa, anche se spicca per l'attitudine offensiva agevolata da un'ottima gamba e una buona tecnica, il lusitano classe 2003 negli ultimi mesi ha fatto irruzione nella lista dei desideri di numerosi direttori sportivi, in giro per l'Europa. La Juventus, come detto, ha però bruciato la concorrenza, con gli ultimi passaggi sbloccati tra i due club e soltanto gli ultimissimi dettagli da definire prima della definitiva fumata bianca. Per mercoledì sono fissate le visite mediche.

Danilo risolve il contratto. Nel frattempo, ci siamo per la risoluzione di contratto di Danilo con la Juventus, sei prima della scadenza naturale. Fuori rosa da inizio 2025, l'ex capitano della Juventus ieri è tornato allo Stadium ma solo per assistere alla Kings League. Ha un accordo col Napoli (Manna lo aspetta pronto a fargli firmare un contratto da un anno e mezzo) anche se non c'è solo il club azzurro.