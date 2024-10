Juventus, Vlahovic: "L'altro giorno ho sbagliato con la mia esultanza, devo cambiare"

vedi letture

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul campo del Lipsia, successo arrivato anche grazie alla sua doppietta: "La vittoria è la cosa più importante. Io ho segnato, ma questo non conta: abbiamo dato tutto e abbiamo dimostrate di poter fare grandissime cose, dobbiamo continuare così. Sapevamo cosa fare, nel primo tempo non eravamo così convinti davanti, ma dopo aver parlato col mister nello spogliatoio, siamo usciti dallo spogliatoio indemoniati. Poi dopo quello che è successo abbiamo dimostrato il nostro DNA, non molliamo mai. Non ci siamo mai tirati indietro. sono davvero orgoglioso dei miei compagni, li ringrazio tanto così come ringrazio i tifosi che ci hanno seguito qui in Germania e che ci seguono sempre da casa.

Segno solo doppiette? Speriamo di continuare, ma l'importante è che possa vincere la squadra, non importa chi segna.

Non mi deprimo quando non faccio gol, può sembrare così da fuori. Io so quando sbaglio e quando faccio bene. L'altro giorno ho sbagliato con la mia esultanza, devo cambiare in queste cose e fare le cose che fanno i giocatori forti. Quando fai gol diventa tutto più facile e tutti ti riesce meglio, spero di continuare così".