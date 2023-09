Juventus, Weah: "Quest'anno siamo più offensivi, arrivare da dietro è una cosa che amo"

Dal ritiro della Nazionale statunitense, Timothy Weah, nuovo acquisto della Juventus, ha parlato anche della sua prima esperienza in Italia e di come si sta trovando con gli schemi di Allegri: "È ancora una fase di apprendimento per me. La Juve lo scorso anno era più difensiva, adesso mi sta facendo giocare in un ruolo più offensivo, arrivare da dietro che è un qualcosa che amo fare. Amo tenere pressione agli avversari. McKennie? Ci capiamo in campo, la nostra chimica è davvero buona. Ora che siamo nella stessa squadra sicuramente la nostra chimica migliorerà".