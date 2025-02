Juventus, Weah: "Siamo un gruppo giovane, abbiamo tempo per cambiare e migliorare"

L'esterno della Juventus Timothy Weah ha parato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match perso per 3-1 contro il PSV Eindhoven e valido per il ritorno dei playoff di Champions League.

Hai segnato un bel gol, ma non è stato abbastanza: come stai?

"Veramente un brutto momento per me e per noi. Ho segnato, ma è stato inutile. Volevamo questa qualificazione, ma non ci siamo riusciti. Adesso dobbiamo continuare a pensare al campionato, abbiamo altre partite".

Cosa è successo, siete stati diversi dall'ultima gara con l'Inter?

"Ci è mancata la cattiveria e glia, quello che loro hanno avuto su ogni pallone. Non siamo riusciti a fare la stessa cosa, ma siamo un gruppo giovane e abbiamo il tempo di cambiare e migliorare".