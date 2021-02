Kakà: "Che bello rivedere le squadre di Milano lottare per lo scudetto. Forza Milan"

Grande protagonista di tanti derby, Kakà commenta quello di oggi tra Milan e Inter via Twitter: “Che bello rivedere le squadre di Milano lottando per lo scudetto. Come appassionato di calcio è un piacere vedere un derby che vale il primo posto. Come un tifoso di cuore rossonero, forza Milan sempre”.