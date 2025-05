Live TMW Napoli, Conte: "Ancora tutto nelle nostre mani, vinca chi lo merita di più tra noi e l'Inter"

Al termine del match contro il Genoa, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.23 - Inizia la conferenza stampa.

Avete giocato il bonus, come si gestiscono queste settimane? Cambierà qualcosa?

"Cambierà poco, faremo quello che abbiamo fatto fino ad adesso. Mancano due partite, siamo sempre stati nelle zone alte della classifica, quindi abbiamo già gestito situazioni simili. Ci siamo giocati il bonus pareggio, dispiace perché meritavamo molto di più oggi. Quando tiri 11 volte nello specchio e gli altri due, e fanno due gol, nel calcio ci sta. Non siamo stati precisissimi nei dettagli stasera. Abbiamo sempre concesso poco, invece oggi abbiamo concesso due colpi di testa dove potevamo fare meglio. Ma i ragazzi hanno davvero dato tutto. C’è stato anche l’imprevisto dell’infortunio di Lobotka. Cercheremo di dare il massimo nelle ultime due partite. Che vinca chi lo merita, non dico il migliore".

Si potevano gestire meglio le situazioni dei gol e le fasi finali?

"Sicuramente, col senno di poi sì. Abbiamo preso gol su un calcio da fermo e su un cross dalla trequarti. Quando si subisce, c’è sempre qualcosa da migliorare. Dispiace, anche alla fine abbiamo avuto l’opportunità di segnare. Oggi non siamo stati cinici e alla fine pareggi una partita che hai condotto. C’è amarezza, ma da domani dobbiamo smaltirla. Saranno due partite difficili, ma abbiamo ancora tutto nelle nostre mani e vogliamo continuare a sognare e a dare soddisfazioni alla gente di Napoli, che anche oggi ci ha trascinato".

La squadra ha avuto difficoltà a decollare? O è stato un caso il primo tempo?

"Oggi mi chiedete del primo tempo… non riusciamo mai a soddisfare tutti e fare due tempi perfetti come vorreste voi. Anzi, siamo partiti molto bene e abbiamo segnato. Sicuramente il pari ha creato un po’ di ansia, ma non ho visto cose troppo negative. Poi nel secondo tempo abbiamo ripreso il pallino del gioco e fatto un altro gol. Certamente, dobbiamo farne di più".

Le condizioni di Lobotka?

"Ha sempre quel problema alla caviglia, lo stesso che aveva avuto a Lecce. Penso però che adesso sia un po’ più serio".

23.31 - Termina la conferenza stampa.