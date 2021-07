Kane, 28 anni e zero titoli. Il Man City come speranza, ma Guardiola deve prima far cassa

Harry Kane incassa un'altra delusione: la sconfitta in finale di Euro 2020 lascia il centravanta 28 anni ancora senza titoli di squadra. Per questo, nonostante un contratto fino al 2024 col Tottenham si fa più complicato immaginarlo con la maglia degli Spurs anche la prossima stagione.

La preferenza del giocatore è già chiara: restare in Premier League. Per il prestigio del torneo, per la possibilità di vedere le sue esigenze economiche soddisfatte, per il più facile adattamento. Ma in pochi se lo possono permettere, anzi, solo una squadra: il Manchester City. L'addio di Sergio Aguero dopo 10 anni lascia un buco davanti e il capitano della nazionale inglese avrebbe il gradimento di Pep Guardiola. 100 milioni di sterline è la cifra che i citizens sono pronti a investire, cifra che tuttavia non è ritenuta equa dal club londinese che si aspetta 150 milioni di sterline. Difficile che la richiesta venga accontentata, probabile che i citizens provino ad alzare la posta, non prima però di aver ceduto qualche giocatore: Bernardo Silva e Gabriel Jesus hanno potenzialmente la valigia in mano, necessario trovare degli acquirenti