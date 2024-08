Khephren Thuram possibile rivelazione della Serie A. Alla Juve lo manda papà Lilian

Volti Nuovi, rubrica di TMW sui giocatori all'esordio in Serie A

"Mio papà mi ha detto che la Juve è la squadra più grande d'Italia e del mondo per lui. Mi ha detto di sfruttare questa occasione al massimo. Per me essere qui è un sogno. Ho sempre desiderato di giocare alla Juve, fin da quando ero piccolo". Khephren Thuram si è presentato così ai tifosi della Juventus, dopo che Giuntoli ha investito 20 milioni di euro più bonus per il suo cartellino. Rinforzo di quantità e qualità per Thiago Motta, che oltre a Douglas Luiz in mezzo al campo ha visto la sua squadra rifarsi completamente il look col figlio d'arte dell'ex bianconero Lilian.

Quanta personalità per questo talento del 2001, che ha non a caso collezionato 167 gare totali fra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 9 gol e realizzando 11 assist. Quinquennio nel quale è stato il giocatore del club transalpino a collezionare più presenze in Ligue 1 (141) e in cui è stato il secondo calciatore a ingaggiare più duelli (942). Un biglietto da visita niente male per quello che già oggi viene considerato da molti la possibile rivelazione della prossima Serie A

LA SCHEDA DI KHEPHREN THURAM

Nome: Khephren Thuram

Data di nascita: 26 marzo 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Da dove e come arriva: dal Nizza a titolo definitivo