Kim Min-Jae saluta il Napoli: "Scudetto possibile grazie ai tifosi. Vi ricorderò per sempre"

Kim Min-Jae è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Nei minuti in cui è uscita la nota ufficiale del club azzurro, il sudcoreano ha voluto salutare con passione Napoli e tutti i tifosi dopo la stagione che ha portato allo Scudetto: "Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che mi hanno mostrato amore e sostegno. Grazie a voi lo Scudetto è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa. Al mio passionale club Napoli, mister Spalletti, i miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi, voglio esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò e non importa dove andrò, ricorderò Napoli e tiferò per voi.

Grazie, forza Napoli sempre".