Klitten: "Felice dell'interessamento della Samp, ma non penso di cambiare a gennaio"

vedi letture

A seguito delle voco di mercato che volevano Lukas Klitten, terzino sinistro dell’Aalborg, nel mirino della Sampdoria, lo stesso calciatore ha preso la parola attraverso Nordjyske.dk: “Certo, sono felice di leggere che sono interessati, ma non è qualcosa a cui penso molto. Come sembra in questo momento, non credo che andrò da nessuna parte a gennaio. Ad un certo punto della carriera mi piacerebbe cimentarmi all'estero, ma quando sarà è difficile da valutare. In questo momento sono un giocatore di AaB e ne sono davvero felice, e mi concentro sul giocare qui e mostrare all'AaB che sono abbastanza bravo.

Parliamo da un po' di un'estensione del contratto e molto facilmente resterò qui, ma ho anche visto che potrebbero sorgere altre possibilità. Come ho detto, in questo momento mi sto concentrando solo sull'impegnarmi con l'AaB".