L'agente di Allegri: "Mai detto di fare la corsa all'Inter, qualcuno pensava fosse una strategia..."

Giovanni Branchini, agente di mister Massimiliano Allegri, è intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 parlando anche del sogno scudetto dei rossoneri, ormai con ogni probabilità infranto: "Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza".

Branchini ha anche espresso un commento sul rendimento al di sotto delle aspettative di Rafael Leao: "Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori. Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione".