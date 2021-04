L'agente di Bakayoko: "Restare al Napoli? Dipenderà da Champions e possibilità del club"

Abdoulaye Bakayoko, fratello e agente del centrocampista del Napoli Tiemoué Bakayoko, ha parlato a CalcioNapoli24 TV del momento del giocatore azzurro: "Sta attraversando un buon periodo come del resto anche il Napoli che è in piena lotta Champions. È molto felice di giocare nel Napoli, una delle squadre più forti della Serie A. Ritrovare Gattuso dopo l'esperienza comune nel Milan è stato fondamentale. Il suo futuro? Non so quale sarà, sicuramente lui vuole giocare la Champions ma dipenderà anche dalla volontà del Napoli. Non c'è un riscatto obbligatorio e dipenderà anche dalle possibilità di De Laurentiis. Prima di esprimerci, vogliamo capire cosa hanno intenzione di fare Napoli e Chelsea".