L'agente di Jorginho apre al ritorno in Italia: "A fine contratto potrebbe tornare in Serie A"

vedi letture

Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli svelando la possibilità che in futuro il giocatore italo-brasiliano torni in Serie A: "È stata un'ottima stagione per Joerginho, anche in Nazionale ha fatto benissimo. L'anno prossimo ci sarà l'Europeo e spera di fare benissimo con gli azzurri. Sta molto bene al Chelsea ma sicuramente avrebbe piacere di tornare in Italia al termine dell'accordo con i Blues".