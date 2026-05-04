TMW L'arbitro Doveri: "Situazione particolare senza un designatore, ma questo ha responsabilizzato tutti"

Tra i premiato in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, in corso di svolgimento questa sera a Roma, c'è anche l'arbitro Daniele Doveri. "La paura non fa parte delle caratteristiche dell'arbitro - alcune delle parole di Doveri dal palco della premiazione -, i nostri giovani arbitri mostrano tanto coraggio anche nell'affrontare, banalmente, i genitori dei ragazzi e dei bambini, danno importanza maggiore allo spettacolo e alla formazione".

"Io il migliore? No, il più esperto, lo dice l'anagrafica, ma ci sono tanti miei colleghi bravissimi ad affrontare tanti contesti. L'esperienza non si compra, e qualche errore alle volte va loro perdonato, come è stato perdonato a me. La mancanza di uniformità nei giudizi? Ci lavoriamo. L'arbitro è giudicato per gli errori che fa, non per cosa fa bene, e rimane quindi anche più in testa a noi l'errore fatto. Però con il VAR - continua Doveri - gli errori sono diminuiti, la difficoltà del momento è più facilmente gestibile, anche se ripeto, non siamo infallibili, come non lo è nessuno sul rettangolo verde. E sia chiaro: come si sbaglia in campo, si può sbagliare anche dietro lo strumento, che ha ridotto per altro del 90% l'errore".

"Le prime pagine sugli arbitri? Non entro nelle questioni, ma posso dire che il gruppo è unito e compatto, ma molto sereno. Viviamo una situazione particolare senza un designatore, ma questo ci ha anche dato maggior senso di responsabilità, ha responsabilizzato tutti".