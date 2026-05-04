TMW Doveri: "Ai giovani arbitri consiglio di spingere, perché il percorso è pieno di salite"

"Questo è un premio molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione che è al di fuori del nostro mondo". Parla così l'arbitro Daniele Doveri, in occasione della premiazione al Gran Galà del Calcio ADICOSP, svoltosi questa sera a Roma. Doveri ricorda anche la gara tra Fiorentina e Inter del dicembre 2024, che vide protagonista suo malgrado Bove: "Ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, anche dal punto di vista comportamentale, ma ci sono cose che non si possono preparare. La mia reazione in quell'occasione - sotto shock- è stato non dell'arbitro ma della persona Daniele. Ero preoccupato e angosciato come tutti presenti allo stadio".

Ha avuto modo di riparlarci? "Ci siamo ri-incrociati e abbracciati, è stato un bellissimo momento".

Un consiglio che può dare ai nuovi arbitri che iniziano adesso? "Il consiglio è quello di spingere, perché il percorso è lungo, fatto di pianure ma anche di tante salite".

In queste salite ci sono anche episodi di violenza, nelle categorie inferiori ad arbitri giovani. "Il messaggio è di solidarietà totale, credo che questo sia una vergogna del calcio italiano a livello dilettantistico. Nel consumare violenza su ragazzi e ragazze poco più che adolescenti credo non ci sia infamia più grande all'interno di un campo da calcio".