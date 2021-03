L'avviso di Ranieri: "Non me la sento di restringere solo a Inter e Milan la lotta Scudetto"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ha intervistato gli allenatori di Serie A sulla sfida tra Inter e Milan. Tra questi anche Claudio Ranieri: il tecnico della Sampdoria a riguardo dice che "è un campionato che ha già proposto diversi cambiamenti nei pronostici, è aperto in tutte le posizioni della classifica. Non me la sento di restringere solo a loro due il discorso Scudetto. Il campionato è ancora aperto, in testa e in coda".