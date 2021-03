L'Everton pensa in grande e sogna il colpo da 90: Ancelotti vuole regalarsi Koulibaly

A prescindere dalla qualificazione per le prossime coppe europee, l'Everton intende accontentare Carlo Ancelotti per permettergli di lavorare al meglio e consentire alla squadra di effettuare il definitivo salto di qualità. Secondo TalkSport, in quest'ottica si inserisce il "pensiero stupendo" del tecnico italiano: l'ex allenatore tra le altre di Milan e Real Madrid vorrebbe portare a Liverpool un suo pupillo, quel Kalidou Koulibaly che ha allenato a Napoli. L'ostacolo più grosso è rappresentato dalle richieste di De Laurentiis, che ha sempre sparato alto per il centrale senegalese. I Toffees, però, sono convinti che si possa trattare a cifre più ragionevoli, vista la situazione generale di grande crisi.