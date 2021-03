L'ex arbitro Pieri: "Ingenuità colossale di Frabotta. Nicolato deve lavorare su questo"

vedi letture

L'ex arbitro, Tiziano Pieri, ai microfoni della Rai, ha parlato dell'ennesimo cartellino rosso ricevuto dall'Italia Under 21 all'Europeo, il quinto in tre partite, e del giallo preso da Frabotta nel finale: "Ingenuità colossale di Frabotta che a tempo scaduto sul 4-0 si è fatto ammonire essendo in diffida. Normale che l'arbitro lo abbia ammonito visto che ha dato una spinta senza motivo a un avversario. Nicolato deve per forza di cose lavorare su questo aspetto. Per quel che riguarda i due gialli a Marchizza, invece, il direttore di gara ha sbagliato. La prima era giusta ma la seconda non c'era assolutamente".