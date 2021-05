L'ex compagno Berbatov: "Ronaldo via dalla Juve? Lo United sarebbe interessato al suo ritorno"

vedi letture

Dopo le parole di Jorge Mendes, che esclude per Cristiano Ronaldo un futuro in Portogallo, arrivano le dichiarazioni di Dimitar Berbatov, ex compagno di squadra del portoghese ai tempi del Manchester United, che ipotizza per CR7 una separazione dalla Juventus: "La Juventus è in difficoltà e potrebbe non qualificarsi in Champions - dice l'ex attaccante della nazionale bulgara a Betfair - ho letto che Cristiano Ronaldo può andarsene. Se ciò accadrà, penso che il Manchester United sarebbe interessato al tuo ritorno. Ha 36 anni, ma è in forma, quindi non vedo problemi per lui nel tornare allo United. Penso che cercherà una nuova sfida, come è successo al Manchester United, nel Real Madrid e con la Juventus. Potrebbe voler andare in un nuovo club per mettersi alla prova o tornare allo United per una stagione o due".