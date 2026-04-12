L'ex Fabio Junior: "Roma, sono ancora un tuo tifoso. Wesley ha un potenziale enorme"

Intervistato da TeleRadioSterio, l'ex attaccante Fabio Junior è tornato a parlare della Roma. Questo un estratto delle sue dichiarazioni sull'esperienza nella capitale del 1999-2000:

"I ricordi sono sempre molto positivi e meravigliosi. È stata un'esperienza diversa. Ero ancora giovane quando sono andato alla Roma, con una grande responsabilità. E per me è stato un piacere immenso e un grandissimo onore difendere una delle maglie più prestigiose del calcio mondiale. Sono un tifoso della Roma. Seguo tuttora le partite dei giallorossi. Faccio sempre il tifo. Ho avuto il piacere e l'onore di giocare al fianco di giocatori di altissimo livello, anche della nazionale brasiliana. E per me è stato un grande piacere. E ancora oggi, quando si parla della Roma, provo sempre nostalgia. Ogni volta che vado a Roma, vengo sempre accolto benissimo ancora oggi da quei tifosi che mi riconoscono. Ho un ricordo meraviglioso del mio primo gol, segnando di sinistro alla Sampdoria, proprio sotto la Curva Sud. È stato un onore giocare allo Stadio Olimpico, gremito di tifosi che cantavano il mio nome, un'emozione fortissima. Certo, avrei voluto fare molto di più".

Fabio Junior è stato interpellato anche sul rendimento del suo connazionale Wesley, oggi in forza alla Roma: "Wesley sta facendo davvero bene, è un giocatore con un grande potenziale, mi piace molto il suo modo di giocare. È aggressivo sulla fascia destra, ha grandi qualità e infatti è stato convocato nella nazionale brasiliana. È giunto a Roma e si è adattato rapidamente, ha aiutato la squadra in questa stagione, è un atleta che mi ha sempre colpito per la sua disponibilità, un giocatore molto professionale con grande umiltà. Sia in fase offensiva che difensiva, insomma, è un ragazzo con un enorme potenziale per crescere ancora di più nel calcio europeo. Spero che abbia successo alla Roma, come sta avendo, perché è un giocatore che si impegna al massimo. È un atleta che piace alla gente, per quanto prova a fare in campo. Ripeto, non è un caso che sia entrato nel giro della Selecao, è la certificazione che sta facendo delle cose eccellenti in giallorosso e deve continuare in questa direzione. Dico ai tifosi di sostenere questo ragazzo, perché se lo merita, Wesley è speciale".