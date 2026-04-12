L'ex Roma Fabio Junior su Wesley: "Potenziale enorme, il Brasile non lo chiama per caso"

L'ex attaccante brasiliano della Roma, Fabio Junior, è intervenuto su Tele Radio Stereo per parlare dei giallorossi e dei propri ricordi nella Capitale. "È stata un'esperienza diversa. Ero ancora giovane quando sono andato alla Roma, con una grande responsabilità. E per me è stato un piacere immenso e un grandissimo onore difendere una delle maglie più prestigiose del calcio mondiale", le sue parole.

Sul connazionale Wesley: "Wesley sta facendo davvero bene, è un giocatore con un grande potenziale, mi piace molto il suo modo di giocare. E' aggressivo sulla fascia destra, ha grandi qualità e infatti è stato convocato nella nazionale brasiliana. E' giunto a Roma e si è adattato rapidamente, ha aiutato la squadra in questa stagione, è un atleta che mi ha sempre colpito per la sua disponibilità, un giocatore molto professionale con grande umiltà. Sia in fase offensiva che difensiva, insomma, è un ragazzo con un enorme potenziale per crescere ancora di più nel calcio europeo. Spero che abbia successo alla Roma, come sta avendo, perché è un giocatore che si impegna al massimo. E' un atleta che piace alla gente, per quanto prova a fare in campo. Ripeto, non è un caso che sia entrato nel giro della Selecao, è la certificazione che sta facendo delle cose eccellenti in giallorosso e deve continuare in questa direzione. Dico ai tifosi di sostenere questo ragazzo, perché se lo merita, Wesley è speciale".

"Sono un tifoso della Roma. Seguo tuttora le partite dei giallorossi. Faccio sempre il tifo. Ho avuto il piacere e l'onore di giocare al fianco di giocatori di altissimo livello, anche della nazionale brasiliana. E ancora oggi, quando si parla della Roma, provo sempre nostalgia", ha poi aggiunto.

Fabio Junior a Roma è ricordato come una "meteora", lui spiega: "Riguardo agli errori che ho commesso all'epoca, immagino che, logicamente, fossi giovane. La questione dell'adattamento non mi ha mai ostacolato. Al contrario, adattarsi a Roma è sempre molto facile, in un paese meraviglioso come l'Italia. Giocare per un grande club come la Roma è semplice, perché stiamo parlando di una società gigantesca che ti dà tutto il supporto, tutte le condizioni per lavorare, quindi non è una scusa. Credo che le cose successe siano state dovute al fatto che ero davvero molto giovane, ho sempre voluto giocare. Tra l'altro era un periodo in cui avevo fatto parecchi viaggi con la Selecao, avevo dunque poco tempo per allenarmi e questo interferiva un po' con la squadra. Io ero abituato a giocare sempre, mentre in Italia c'è molta rotazione, con atleti dello stesso livello e questa profondità di rosa, paradossalmente, per me era un ostacolo. Non ho avuto pazienza".