L'Inter abbatte la Roma e manda un messaggio a Milan e Napoli: 5-2 senza appello a San Siro

Festa grande per l'Inter a San Siro. 5-2 il finale nella gara contro la Roma e messaggio Scudetto a Milan e Napoli che si affronteranno domani sera al Maradona ma che non potranno guadagnare punti sulla squadra di Chivu. Doppietta di Lautaro Martinez, al rientro dall'infortunio, e gol di Calhanoglu, Thuram e Barella, mentre per i giallorossi inutili le reti di Mancini e Pellegrini.

Il primo tempo.

Avvio feroce dell'Inter che ha trovato il vantaggio dopo 60 secondi esatti grazie a Lautaro, servito perfettamente da Marcus Thuram. Gara che poi è rimasta molto equilibrata, fino al gol del pareggio di Gianluca Mancini, bravo a battere Sommer di testa su cross al bacio di Rensch. Prima dell'intervallo eurogol di Calhanoglu per il secondo vantaggio nerazzurro, grazie a un destro potentissimo da 30 metri che non ha lasciato scampo a Svilar.

La ripresa.

A inizio secondo tempo l'Inter ha poi fatto la voce grossa e ha chiuso la gara in meno di venti minuti. Al 52' la rete di Lautaro, ancora su assist di Thuram, poi il francese ha trovato la gioia personale grazie a un colpo di testa su angolo di Calhanoglu, chiudendo di fatto la partita dopo appena dieci minuti della ripresa. Al 63' altro gol dei padroni di casa, questa volta con Nicolò Barella: azione personale e sinistro sul secondo palo per il centrocampista, prima del gol di Lorenzo Pellegrini che ha fissato il punteggio sul 5-2 finale. Serata perfetta per l'Inter, che ha risposto sul campo alle tante voci degli ultimi giorni.