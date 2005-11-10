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L'Inter acquista a titolo definitivo un giovane talento dell'Udinese: riscattato Marello
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L'Inter acquista a titolo definitivo Mattia Marello (18 anni) dall'Udinese. Esterno sinistro classe 2008, nella scorsa stagione è stato impegnato con la formazione Primavera dei nerazzurri, i quali - convinti dalle sue prestazioni - lo hanno acquistato a titolo definitivo.
Di seguito il comunicato della squadra cedente, l'Udinese, nel quale si legge: "Udinese Calcio comunica che l'Inter ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Mattia Marello. Il difensore aveva già giocato in prestito nel club nerazzurro nella passata stagione. A Marello l'in bocca al lupo per il prosieguo di carriera".
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