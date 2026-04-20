TMW Inter, Marello va verso la conferma: 1 milione garantito all'Udinese, più bonus

Mattia Marello costerà un milione di euro più bonus all'Inter. Le indiscrezioni raccolte da TMW parlano di un orientamento, da parte dei nerazzurri, di confermarlo quest'estate per poi portarlo in Under 23 nella prossima stagione. Quindi riscatto dall'Udinese - con diversi bonus ma con condizioni davvero variegate - e poi salto nella seconda squadra per chi, a 18 anni, ha dimostrato tutte le sue qualità già in questa stagione con la Primavera.

Quarantadue le partite giocate, con tre gol - di cui uno, bellissimo, su punizione in Youth League - e ben quindici assist. Insomma, un giocatore che potrebbe essere monitorato e che potrebbe seguire le orme di Dimarco.

Lo stesso Marello è già stato fra i convocati della prima squadra per la sfida di Champions League contro l'Atletico di Madrid, nella fase a gironi, quando Chivu si è trovato falcidiato dagli infortuni. Tempo fa Angelo Trevisan, responsabile del settore giovanile friulano, aveva parlato così del giocatore. "La sua presenza in campo si nota principalmente durante la fase di possesso della squadra. Molto propositivo, partecipa e collabora con i compagni. Deve migliorare nella fase difensiva, qualora riuscisse a perfezionare questo aspetto potrà senza dubbio diventare un giocatore da Serie A. Milita da anni in Primavera, è un prospetto assolutamente interessante per il club e, in generale, per il calcio italiano".