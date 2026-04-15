Inter, riscatto certo per il 2008 Marello: all'Udinese un totale di 3-4 milioni di euro
Mattia Marello, terzino arrivato in estate in prestito dall'Udinese, rimarrà all'Inter anche nella prossima stagione. Il futuro del giocatore è già impostato, come conferma anche Gianlucadimarzio.com: il club nerazzurro, infatti, eserciterà il diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, a cui vanno aggiunti dei bonus per un totale di circa 3-4 milioni.
15 assist in stagione per il classe 2008: prossimo step, l'Under 23
Dieci assist e due gol in campionato il suo ruolino di marcia in questa stagione, oltre a diverse prestazioni di spessore in Youth League. Nove presenze nella Champions dei giovani e un gol, ma anche 5 assist. 30 invece i gettoni messi assieme con la squadra di Carbone in campionato. L’esordio tra i professionisti deve però ancora arrivare, e chissà che il classe 2008 non possa mettersi in luce non solo per l’U23 ma anche in ottica prima squadra.