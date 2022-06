L'Inter aspetta le mosse di Dybala. Che intanto non si lascia tentare dalle due offerte in Premier

L'Inter e Paulo Dybala continuano a studiarsi, ad annusarsi, in attesa del summit decisivo e della risposta dell'argentino oramai ex Juventus. Le ultime dall'Inghilterra parlavano di proposte arrivate da parte di Tottenham e Arsenal per lui, offerte che però non sembrano aver scaldato particolarmente il cuore del suo entourage, secondo il Corriere dello Sport. Per il quotidiano l'unica concorrente accreditata è la Roma di José Mourinho, che però per il momento non ha fatto alcun affondo. E così l'Inter aspetta e spera, forte di un'offerta già presentata al suo entourage da 5-5,5 milioni di euro a stagione più bonus. Una base di partenza da cui si partirà a parlare nel prossimo, o nei prossimi, incontri.