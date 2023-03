L'Inter c'è, ma Aubameyang aspetta il Barça. Intanto il Chelsea non faciliterà le cose

Pierre-Emerick Aubameyang vuole tornare al Barcellona, ma l'operazione non sarà così facile. L'attaccante dovrà forzare però la mano affinché l'operazione vada in porto perché il Chelsea, che lo ha pagato 12 milioni di euro, non faciliterà il suo ritorno al Camp Nou. Il gabonese è fuori dal progetto tecnico dei Blues, che però sono arrabbiati con lui per il suo scarso rendimento e non vogliono perdere altri soldi dopo gli investimenti fatti e la probabile mancanza di introiti dalla Champions il prossimo anno. Gli inglesi vogliono scatenare un'asta, l'Inter c'è ed è interessata, ma il giocatore aspetta i blaugrana ed è convinto che prima riuscirà a partire, anche in caso in cui dovrà rinunciare a gran parte del suo ingaggio per essere iscritto dal Barcellona a LaLiga. A riportarlo è Sport.