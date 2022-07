L'Inter e Skriniar ora hanno fretta. C'è attesa per il rilancio decisivo del PSG

L'Inter ora ha fretta di definire la questione Milan Skriniar e ha fatto sapere agli intermediari dell'operazione col PSG, scrive la Gazzetta dello Sport, di voler accelerare. Anche perché domenica lo slovacco è atteso a Milano e lui stesso vorrebbe avere maggiori certezze in merito al suo destino. Il PSG è fermo all'offerta di 60 milioni di euro dei giorni scorsi, con la possibilità eventuale di inserire una contropartita tecnica. Ma al momento l'Inter non ha intenzione di accettare pagamenti ridotti con altri calciatori e in questo senso continua a chiedere 70 milioni di euro.

Nel caso in cui il tanto chiacchierato rilancio non dovesse arrivare, però, ecco che Ausilio e Marotta inizierebbero a valutare altre possibilità di cessione: partendo magari da Stefan De Vrij o da Denzel Dumfries.