L'Inter non sa più vincere: è 1-1 contro la Fiorentina, Ndour risponde a Esposito

Termina 1-1 la partita tra Fiorentina e Inter, valida per la 30^ giornata di Serie A.. Il racconto del match.

È un primo tempo che inizia praticamente con il gol dell'Inter, che sblocca la partita dopo soli 33 secondi: cross di Barella da destra e incornata di Pio Esposito, che batte un incolpevole De Gea. Pochi minuti dopo è sempre il classe 2005 di testa a impensierire lo spagnolo, ma la Fiorentina reagisce e sfiora il pari al 21' con un colpo di testa di Gudmundsson, uscito di un soffio. I viola spingono e vanno vicini all'1-1 anche con Kean, che devia un tiro-cross di Brescianini, arrivando però troppo tardi e sfiorando solo il pallone, che termina largo.

Non è un inizio di ripresa scoppiettante come quello del primo tempo e l'Inter cerca di amministrare, con Acerbi che rileva l'ammonito Carlos Augusto. Qualche chance potenziale per gli uomini di Kolarov, che siede in panchina al posto dello squalificato Chivu, e poco altro in un secondo tempo con ritmi più bassi. Al 71' ecco finalmente un tiro in porta, effettuato da Ndour. Sommer è bravissimo a distendersi alla sua sinistra e a respingere, così come lo è Bisseck ad anticipare il tentativo di tap-in di Brescianini. Due minuti più tardi Harrison crossa all'interno dell'area, Dumfries allontana e Fagioli per poco non trova l'1-1 di destro al volo. Al 77' l'episodio che può cambiare un intero campionato: Barella sbaglia il rinvio, Fagioli allarga per Gudmundsson, il quale calcia e obbliga Sommer alla parata. Lo svizzero non è perfetto e sulla respinta Ndour ribadisce in rete per l'1-1. All'82', qualche minuto più tardi, con un Franchi in delirio, Harrison rischia di far venire giù lo stadio, ma il suo sinistro è largo. L'Inter è stanca, ma in mischia trova la forza di rendersi pericolosa con Akanji, che centra però De Gea, il quale blocca in sicurezza il tiro dell'ex City. All'ultimo istante il solito Esposito stoppa in area, protegge e calcia forte: un miracolo di De Gea evita la beffa finale.

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