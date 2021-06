L'Inter non si ferma a Calhanoglu: richiesta di informazioni per Mancini e Pessina

vedi letture

Il mercato dell'Inter non si fermerà ad Hakan Calhanoglu. Nella giornata di ieri l'Inter ha incontrato l'agente Giuseppe Riso. Sulla carta per pianificare il futuro di Federico Dimarco e Ionut Radu, ma secondo La Gazzetta dello Sport dalla sua scuderia il club nerazzurro potrebbe provare a prendere anche Gianluca Mancini e Matteo Pessina. Per il momento - si legge - giusto un sondaggio, una richiesta di informazioni per cautelarsi in vista di eventuali cessioni in difesa o a centrocampo.

Nel dettaglio. Il difensore della Roma il prossimo weekend incontrerà Tiago Pinto, direttore sportivo giallorosso, per parlare di rinnovo ad ingaggio raddoppiato. L'Inter subentrerebbe solo in caso di addio, previa offerta irrinunciabile, di Milan Skriniar. Per il centrocampista dell'Atalanta, invece, bisognerebbe prima piazzare qualche esubero (Nainggolan, vicino al Cagliari, e Joao Mario, verso lo Sporting). I due profili si sposano perfettamente col progetto Inter, ma per ora - scrive la Rosea - sono soltanto idee.