L'Inter terrà Pio Esposito per diversi anni. A meno che non gli serva una plusvalenza

"Pio Esposito è felice all’Inter e ci resterà per tanti anni, basta cazzate”. L'agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi, ha deciso di sgomberare la possibilità di avere un trasferimento per il suo assistito nel corso dell'estate. Uno Scudetto vinto da terza scelta in attacco, dietro Lautaro e Thuram, con la sensazione che potrebbe succedere qualcosa di diverso in caso di proposta milionaria per il francese. Forse ci si poteva aspettare di più visto che è considerato uno dei prossimi top, ma era pur sempre alla prima stagione in un club di primissimo livello.

Certo, ha ancora vent'anni e può solo migliorare, ma è la dimostrazione plastica che un giovane, soprattutto in un club con certe dinamiche e forza, può essere tranquillamente utilizzato al dispetto dell'età. Un centravanti giovanissimo è una rarità anche in Europa - più usuali i calciatori veloci sulle fasce - dunque Esposito può sì, essere il futuro, a patto che non sia caricato delle aspettative che già in quest'annata sono state molto alte. Probabilmente andrebbe via dall'Inter solo per una questione di plusvalenze, davvero poco altro.

Le altre parole di Giuffredi. “È inutile creare fantasmi, Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa. Non creiamo finte aspettative di mercato. È un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso: vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni e ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter e 5 gol in Nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito”.