Ufficiale L'Udinese pesca dall'Olanda: ecco il giovane difensore Di Leva dal Telstar

Ufficiale un nuovo acquisto per l'Udinese, che rinforza almeno per il momento la propria squadra Primavera ma conta di aver individuato l'ennesimo talento in divenire da sviluppare e far esplodere con la maglia bianconera indosso.

Arrivato dagli olandesi del Telstar (squadra che milita in Keuken Kampioen Divisie, secondo livello) il classe 2005 Vincenzo Ugo Di Leva, difensore o all'occorrenza anche centrocampista dal doppio passaporto dell'Italia e dell'Olanda. Il club friulano ha depositato il suo contratto in Lega Serie A, si tratta di un trasferimento a titolo definitivo.