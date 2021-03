La caduta degli Dei: 16 anni dopo, Messi e Cristiano Ronaldo eliminati agli ottavi di finale

Per la prima volta dopo 16 anni, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi escono agli ottavi di finale di Champions League. Un solo precedente nella storia e risale all'edizione 2004-05 quando il portoghese era la promettente ala destra del Manchester United, eliminato dal Milan con un doppio 0-1 firmato Crespo. Messi invece era all'esordio in prima squadra, fece la sua prima apparizione nel massimo torneo continentale proprio in quell'edizione, in una partita della fase a gironi persa contro lo Shakhtar. Solo qualche spezzone di gara qua e là in campionato, mentre non fu nemmeno convocato per gli ottavi di finale in cui i catalani si fecero eliminare dal Chelsea. E se tecnicamente il precedente c'è, nei fatti l'edizione 2020/21 è un unicum perché a differenza di allora ci sono 9 Champions League che i due fuoriclasse si sono divisi. Un trofeo che, invece, vedranno alzare ad altri per il terzo anno consecutivo. E un segnale che forse il calcio mondiale è pronto ad accogliere nuovi eroi.