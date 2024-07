La fine di un'era. Immobile lascia la Lazio dopo 8 stagioni e 207 gol segnati

La fine di un'era, Ciro Immobile lascia la Lazio per trasferirsi in Turchia al Besiktas. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha dato l'ok al trasferimento dell'attaccante, che firmerà un contratto biennale (con opzione) con il club turco. Immobile saluterà la capitale dopo otto stagioni e 207 gol segnati con la maglia biancoceleste (che lo hanno portato in testa alla classifica dei bomber all-time del club). Nella sua avventura alla Lazio ha portato a casa una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, una Scarpa d'oro e tre classifiche dei marcatori.

Come detto, due giorni fa era già stato raggiunto l'accordo tra Immobile e la società di Istanbul sulla base di un biennale da 12 milioni di euro netti complessivi più opzione per una ulteriore stagione. La Lazio ha accettato l'offerta di tre milioni di euro, che il Besiktas ha fatto pervenire nel tardo pomeriggio di ieri. Poco prima, a margine della conferenza stampa di presentazione del neo acquisto biancoceleste Noslin, il ds Fabiani si era espresso così in merito alle voci su Immobile: "Qualora dovesse arrivare un'offerta ufficiale per Immobile, la società valuterà il da farsi". Nelle ultime ore, come detto, è arrivata l'accelerata decisiva. Otto stagioni e 340 partite dopo, finisce l'era Immobile alla Lazio.