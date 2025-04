TMW La Fiorentina continuerà insieme a De Gea: riscatto formalità, non sarà cedibile

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di privarsi di David De Gea. Il portiere spagnolo, diventato uno dei giocatori più importanti del club viola, è in scadenza contrattuale, ma la società ha un'opzione unilaterale per confermarlo per un'ulteriore stagione, alzandogli lo stipendio a 2 milioni di euro - mentre ora prende meno - e riconfermandolo come portiere titolare.

Per questo non c'è nessuna intenzione di cederlo. Dopo avere puntato su di lui quando era rimasto fermo un anno, De Gea ha fornito risposte forse inimmaginabili. Dunque se è vero che ci può essere interesse nei suoi confronti, dall'altro lato non c'è la volontà di vederlo andare da un'altra parte, nemmeno con un'offerta importante.

Nei giorni scorsi era stato lo stesso portiere a spiegare la sua situazione, escludendo un possibile addio prima della fine del suo accordo. "Ho firmato per un anno e il club ha l’opzione per il rinnovo. Sono contento a Firenze, sono felice di essere alla Fiorentina, prima però conta terminare al meglio la stagione. La città è splendida, la gente meravigliosa. Il club ha una storia unica, il Franchi mi emoziona, lo trovo bellissimo e molto caldo. Ho subito detto di sì. E poi, il campionato italiano mi ha sempre attirato”.