La Fiorentina saluta Brekalo dopo la cessione: "Buona fortuna, Josip"

Dopo l'annuncio della sua cessione in prestito all'Hajduk Spalato, la Fiorentina ha salutato Josip Brekalo anche con un post sui propri canali social: "Buona fortuna, Josip".

Il comunicato relativo alla cessione.

La società gigliata ha ufficializzato oggi l'addio del croato tramite il proprio sito: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Josip Brekalo all' HNK Hajduk Spalato".

L'ex Torino lascia quindi nuovamente l'Italia dopo un'avventura alla Fiorentina non particolarmente felice dal punto di vista statistico: nel complessivo sono state 29 le sue apparizioni in maglia viola, con all'attivo un solo gol segnato nel successo per 3-1 al Maradona contro il Napoli.