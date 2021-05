La forza di Lukaku in numeri. 20 gol e 10 assist, è il primo dal 2004/2005

Con l'assist di oggi per Eriksen, Romelu Lukaku ha raggiunto la doppia cifra in fatto di assist in questo campionato. Secondo i dati Opta, il belga è il primo giocatore dal 2004/2005 a raggiungere il traguardo dei 20 gol e dei 10 assist in un unico campionato.