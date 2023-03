La Juve batte il Friburgo ma Locatelli non è del tutto soddisfatto: "Dovevamo segnare di più"

Ai microfoni di 'JTV' il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha analizzato il successo di misura contro il Friburgo nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: "E' stata una vittoria importante, siamo soddisfatti ma non basta, ora dobbiamo andare a Friburgo e disputare una gara importante. Dovevamo realizzare più gol, ma dobbiamo andare là a fare la nostra gara. Siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo lottare ad ogni partita. Il mio momento di forma? Mi sento bene, devo continuare così e migliorare in ogni partita", ha detto.