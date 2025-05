Juventus, Locatelli: "Kalulu sa che ha sbagliato. Noi dobbiamo pensare solo a fare sei punti"

Solo un pareggio per la Juventus contro la Lazio, con i bianconeri che dovranno ancora soffrire per provare a portare a casa l’accesso alla prossima Champions League. Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha analizzato così l’1-1 di stasera: “Credo che questa partita vada analizzata, arrivi a pochi minuti dalla fine e sei in vantaggio, può essere un’occasione persa. Ma nell’emergenza che c’è stata ripartire da questo atteggiamento è una cosa importante. Chiaro che l’espulsione abbia condizionato la partita, però ripartirei dallo spirito che abbiamo messo in campo dall’inizio alla fine”.

C’è nervosismo? È la seconda espulsione dopo quella di Yildiz.

“Con Kenan ho parlato, con Pierre ancora no. È un ragazzo molto responsabile e sa che questi errori non vanno commessi, soprattutto perché queste partite si decidono nei dettagli. Ha sbagliato e ne è consapevole, ma ora dobbiamo focalizzarci sulle prossime due partite che per noi sono la priorità”.

Ci sono sei punti a disposizione per il sogno Champions.

“Adesso secondo me non dobbiamo fare tanti calcoli, dobbiamo fare sei punti e pensare solo a noi, il resto poi non possiamo controllarlo. Dobbiamo recuperare le energie e preparare bene le prossime partite che sono fondamentali per noi”.

Bisogna tifare per l’Atalanta contro la Roma?

“Chiaro che non dipende solamente da noi, cerchiamo di focalizzarci però su di noi. Quando sono arrivato alla Juve la prima cosa che mi hanno insegnato è di non avere alibi, al di là delle squalifiche e degli infortuni dobbiamo cercare di portare a casa il risultato”.